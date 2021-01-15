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Госгеонедр откажется от "советской" системы координат до 2024 года

Госгеонедр откажется от

Государственная служба геологии и недр Украины с 1 января 2021 года начала переход от "советской" геодезической системы координат Пулково-42 (СК-42) к всемирной системе WGS-84.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Опимах в Facebook.

"Всемирная геодезическая система координат 1984 является наиболее удобной для пользования, ведь с помощью всего обычного смартфона можно точно определить угловые точки участка", - написал Опимах.

По его словам, полный переход к системе координат WGS-84 с внесением соответствующих изменений в координат угловых точек участка недр в бланк специального разрешения для недропользователей, получивших такое разрешение до 1 января 2021 года, будет осуществляться в течение двух лет для полезных ископаемых общегосударственного значения, а для полезных ископаемых местного значения - в течение трех лет.

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Джерело:  Facebook
Держгеонадр (352) надра (52)


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Що я можу сказати...лише може те що потрібно було більше 50 років щоб перейти на більш нову систему координат....і напевне ще потрібно нанндцять років щоб нарешті дійти до ******** Системи Координат "СК2000" яка офіційно введена Законом та використовуться з 2007 року....але це так сарказм....
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15.01.2021 19:18 Відповісти

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