Госгеонедр откажется от "советской" системы координат до 2024 года

Государственная служба геологии и недр Украины с 1 января 2021 года начала переход от "советской" геодезической системы координат Пулково-42 (СК-42) к всемирной системе WGS-84.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Опимах в Facebook.

"Всемирная геодезическая система координат 1984 является наиболее удобной для пользования, ведь с помощью всего обычного смартфона можно точно определить угловые точки участка", - написал Опимах.

По его словам, полный переход к системе координат WGS-84 с внесением соответствующих изменений в координат угловых точек участка недр в бланк специального разрешения для недропользователей, получивших такое разрешение до 1 января 2021 года, будет осуществляться в течение двух лет для полезных ископаемых общегосударственного значения, а для полезных ископаемых местного значения - в течение трех лет.