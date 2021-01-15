Собственники ряда авто премиум-класса избежали уплаты транспортного налога, – ГНС

Государственная налоговая служба инициирует перед Министерством экономики расширение базы налогообложения транспортным налогом, поскольку в ней отсутствует ряд моделей авто премиум-класса.

Об этом говорится в сообщении Госналоговой.

"Госналоговая в рамках исполнения функций по реализации налоговой политики инициирует перед Минэкономики вопрос расширения базы налогообложения транспортным налогом. Однако такие модели авто Mclaren, как 720 S, 570 S, 540 C ориентировочной стоимостью свыше $200 тыс., на официальном сайте Минэкономики в 2020 году отсутствовали, поэтому не были объектами налогообложения", – сказано в сообщении.

Согласно данным ведомства, в 2020 году местные бюджеты получили 93,3 млн грн транспортного налога.

"На протяжении 2020 года 843 гражданина приобрели 855 легковых автомобилей 2020 года выпуска, среднерыночная стоимость которых превышает 1,77 млн грн, в том числе 151 транспортное средство дороже 3 млн грн. Четыре из этих граждан подали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год в НАПК", – указала Госналоговая.