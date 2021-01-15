Нацбанк выдал банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 8,5 миллиарда
Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет 15 января удовлетворил заявки 15 банков на 8,47 млрд грн под 6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.
Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел 9 тендеров по рефинансированию на срок от 1 до 5 лет на общую сумму 57 млрд грн.
Кроме этого, НБУ удовлетворил заявки двух банков на получение кредитов рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 182 млн грн под 6% годовых.
Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 35 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 55,28 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.
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