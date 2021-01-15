Цены на пшеницу выросли до рекорда с 2014 года

Фьючерсы на пшеницу поднимались в ходе торгов в пятницу выше $6,8 за бушель (0,04 тонны) – до уровня, который в последний раз был зафиксирован в мае 2014 года.

Как отмечает Trading Economics, В дальнейшем в ходе пятничных торгов фьючерсы на пшеницу в Чикаго перешли к снижению, подешевев на 0,45%, до $6,67 за бушель, передает Интерфакс-Украина.

Рост фьючерсов связан с новостью о том, что российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании 15 января одобрила повышение с 1 марта этого года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро за тонну.

Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Российское зерно также конкурирует с украинским.

Кроме того, РФ может сохранить пошлину на экспорт пшеницы и после 30 июня 2021 года.

Как сообщалось, ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

Однако, по словам чиновника, в правительстве Украины надеются сохранить баланс на внутреннем рынке и воздержаться от введения ограничительных мер.

По итогам 2020 года фьючерсы на пшеницу подорожали на 14,5%, продемонстрировав рост четвертый год подряд.