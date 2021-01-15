Подготовкой к Олимпиаде для Зеленского занялись люди времен Януковича

Представители государства и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского в ответ на запрос издания "Наші гроші".

"Представленный проект является новым и направлен на создание в Украине современной спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета, в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр", – сообщили в ОП.

В Офисе президента отмечают, что сейчас обсуждается вопрос долевого участия сторон в финансировании этого проекта, а также выделения земли, ведь кластер будет располагаться на территории Пилипецкий ОТГ как на землях частной собственности, так и на землях, предоставленных в аренду.

По данным издания, государство также планирует взять на себя обязательства по реконструкции дорог в районе кластера, создание систем очистки воды для местных общин, совершенствование железнодорожного сообщения и маршрутов и т.д.

Конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится австриец Гернот Ляйтнер. Именно он как "представитель австрийской горнолыжный индустрии" представлял проект кластера "Боржава" на совещании в Офисе президента в июле 2020 года.

Лейтнер является владельцем ряда компаний, владеющих почти 500 участками общей площадью 450 га в районе Боржавы, где запланировано строительство кластера. По данным судебного реестра, эти участки стали объектом легализации части выведенных 165 млн грн средств госбюджета, которые должны были пойти на проект "Олимпийская надежда-2022" еще когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив. С июля 2020 года на эти участки наложен арест.

Как известно, дело о хищении 165 млн грн на "Олимпийской надежде-2022" расследовали НАБУ и САП, и оно уже находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

При этом Лейтнер был привлечен к проекту "Олимпийская надежда-2012" еще с 2012 года, когда этот проект курировал Каськив. Компания Лейтнера Masterconcept в 2012 году получила 651 тыс. евро на разработку технико-экономического обоснования инфраструктуры "Олимпийской надежды-2022".

Украинские фирмы, которыми сейчас владеет Гернот Ляйтнер, и он сам имеют тесные связи с так называемой группой Левочкина-Фирташа, куда входит и Каськив. В частности, владельцем словацкой компании "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." является кипрская фирма "Kardaner Limited", совладельцем которой с 2013 по 2017 год значилась Мария Шуфтас. Она известна как содиректор "Centragas Holding Limited" (совладелец "РосУкрЭнерго") и руководитель кипрской компании "Oskaro Investments Limited" Сергея Левочкина.

Руководителем украинских компаний, на которые оформлено 450 га в районе Боржавы, является Ирина Кух - бывшая работница Госинвестпроекта Каськива, экс-помощница нардепа Юрия Чижмаря в ВР (2014-2019 годы).

Напомним, что мать Чижмаря была в совладельцах инвестора "Боржавы" в 2007 году, и в дальнейшем Каськив вместе с Чижмарем раскручивали идею проведения Олимпиады-2022. В июне 2020 года Чижмарь стал советником мэра Киева Виталия Кличко. А его жена Екатерина Чижмарь с сентября 2020 г ода работает в Офисе президента.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Напомним, подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.

Впоследствии в НАБУ установили, что бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" при реализации ряда проектов, в том числе "Олимпийская надежда-2022", вывели через офшоры средства на 259,2 млн грн.

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив после Революции достоинства несколько лет скрывался за границей, пока не был задержан в Панаме и экстрадирован в Украину в 2017 году. После этого Печерский районный суд Киева выпустил Каськива под залог в сумме 160 тыс. грн. Дело до сих пор рассматривается в суде первой инстанции.

А на местных выборах в 2020 году Каськив прошел под шестым номером в Закарпатский облсовет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук.

Кроме того, НАБУ расследует дело в отношении родного брата бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра, которого подозревают в завладении 259,2 млн грн средств агентства.