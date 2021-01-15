Министерство образования потратило 10 миллионов на печать учебников по информатике

Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" Министерства образования и науки в 2020 году обнародовало в "Прозорро" договоры на печать учебников на общую сумму 433,17 млн, что на на треть меньше прошлогодней суммы заказов в 579,73 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Почти половину суммы, а именно 42% получили три традиционных крупнейших поставщика: ООО Издательство "Ранок" – 71,24 млн грн, ООО "Издательство "Генеза" – 61,12 млн грн и ООО "Украинский образовательный издательский центр "Орион" – 51,14 млн грн.

Из общей суммы больше всего средств отведено на обычные учебники, а именно 339,11 млн грн. Еще 38,24 млн грн ушло на учебные пособия из серии "Школьная библиотека".

Кроме того 25,28 млн грн направили на учебно-методические пособия "Новая украинская школа" и "Ученики начальных классов с (особыми образовательными потребностями/нарушениями зрения/тяжелыми нарушениями речи/нарушениями интеллектуального развития/нарушениями слуха/расстройствами аутистического спектра)" для учителей, а 23,45 млн грн – на учебники для учащихся с особыми образовательными потребностями и учащихся специальных школ.

Остальные 7,08 млн грн пришлась на учебники для соискателей профессионального (профессионально-технического) образования.

Наибольшим тиражом в 253 тыс. штук на самую большую сумму в 10,02 млн грн издательство "Генеза" издаст учебник "Информатика" (Иосиф Ривкинд и другие) для 7 класса по 40 грн.

Самым дорогим оказался учебник "Искусство" (Людмила Масол и другие) для 3 класса с обучением на польском языке от МЧП "Букрек", который стоил 880 грн. Это объясняется маленьким тиражом в 139 книги.

Малотиражное издание "Гагаузский язык" (Людмила Великсар и другие) для 7 класса от издательства "Букрек" обошлась в 876 грн, а "Гагаузский язык" (Ольга Кулаксиз и другие) для 3 класса – в 700 грн за штуку.

Учебники с большими тиражами от 10 тыс. экземпляров стоят по 19-75 грн.

Читайте также: Минобразования начинает проект по внедрению электронного образовательного контента

Тендеры провели по переговорной процедуре, поскольку именно эти издательства имеют исключительные имущественные права на приобретенные учебники. Список последних утверждает МОН.

Учредителями харьковского издательства "Ранок" является Виктор Круглов и ООО "Издательская группа "Основа". Последняя компания зарегистрирована Инной Гришиной и ООО "Триада Принт", чьими владельцами являются Заза Джеджея, тот же Виктор Круглов и его же ООО "Веста".

Киевской "Генезой" владеют Алексей Дубас, Виктор Езловецький, Владимир Дейкало, Олег Фурман и Мария Чижевская. Основателем киевского "УОВЦ "Орион" является Олег Костенко, Владлен Маценко и АО "ЗНВКИФ "Вай тейп" вышеупомянутого Олега Фурмана.

Костенко также владеет ООО "Учебно-методический центр "Образование для будущего" вместе с Фурманом, Маценко, фондом "Вай тейп" и Александром Шаповалом. Кроме того, Костенко является учредителем ООО "Первый Украинский независимый научно-исследовательский издательский центр" вместе с Владимиром Васкулом, который когда-то руководил ныне прекращенным ООО "Генезис-Юг".