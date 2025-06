"Донецксталь" заключила мировое соглашение с кредиторами

15 января внеочередное собрание акционеров ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" приняло решение об одобрении мирового соглашения (Settlement Deed) в рамках дела, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда.

Как пишет Finbalance, одобрено мировое соглашение с структурами Рината Ахметова.

Так одобрено мировое соглашение с такими структурами: Barlenco LTD (связано с Ринатом Ахметовым), Itineris Holdings Limited (кредиторы); Energotrading Limited, ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ЧАО "Макеевкокс", ЧАО "Донецкий металлургический завод", Fintest MCP Limited (заемщики).

Как отмечается, в рамках мирового соглашения ЗАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере 835 млн долл и уплатить для ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" 500 млн долл в гривнах по курсу НБУ на дату выплаты, которую ПАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения.

Стоимость активов ЧАО "ДМЗ" по данным последней годовой финансовой отчетности – 7,955 млрд грн.

Также констатируется, что акционеры ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" одобрили сделку с Energotrading Limited и Fintest MCP Limited на сумму до 75 млн долл.

В августе 2018 года группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заявила, что за 190 млн долл приобрела до 24,99% акций нескольких угольных предприятий группы "Донецксталь" (в т. ч. Шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика).

При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01% акций, которые были оформлены на кипрские Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинскую Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод".

В августе 2018 года также сообщалось, что компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), в собственности которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод", продала по 24,989999% акций для Metinvest BV (Нидерланды), Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd (обе - Кипр), виргинской Treimur Investments Ltd. и вышла из состава акционеров предприятия.

1 октября 2020 года АМКУ разрешил компании Metinvest B.V. приобрести контроль над "Шахтоуправлением "Покровское", Обогатительной фабрики "Свято-Варваринская", ООО "Индастриал Коал Холдинг" и другими компаниями.

В августе 2013 года "Донецксталь" - металлургический завод" и Energotrading Limited (Гонконг) выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки были ING Bank NV (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, East-West United Bank SA (Люксембург).

Согласно годовому отчету за 2019 год, "Донецксталь" - металлургический завод" имело 32,44 млрд грн обязательств и обеспечений, из которых задолженность по процентам - 15,53 млрд грн, налоговые обязательства - 0,67 млрд грн, кредиторская задолженность - 0,38 млрд грн, текущие обязательства по утраченным активам - 0,49 млрд грн.