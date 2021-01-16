Тарифные убытки "Хмельницкгаз" за 2020 год превысили 38 миллионов

Резкий рост цен на газ, который АО "Хмельницкгаз" покупает для технологических потребностей за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года.

Как сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза", с начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также уже не покрывают всех обоснованных затрат оператора ГРМ.

Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом 415 тыс. клиентов Хмельницкой области.

Как известно, АО "Хмельницкгаз" почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. Однако, за второе полугодие 2020 года цена на газ выросла на 54%, в то время, как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже. Как следствие, за счет существенной разницы в цене газа и стоимостью газа, заложенной в тарифе АО "Хмельницкгаз", газораспределительная компания за 2020 год получила убытки в сумме 38,5 млн.грн.

"Самой большой статьей расходов в тарифе является именно приобретение газа на производственно-технологические потребности", - говорит финансовый директор АО "Хмельницкгаз"" Александр Храпицкий.

"Ведь именно технологический газ используется для создания и круглосуточной поддержки надлежащего давления в сетях, чтобы энергоноситель мог двигаться по газопроводам к потребителям. Сейчас он приобретается исключительно по рыночной цене, с применением тендерных процедур", -добавил Храпицкий.

"К сожалению, аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год. Из-за резкого скачка цены на рынке, действующий с 1 января 2021 тариф на распределение снова не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Хмельницкгаз".

В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 800 грн./тыс.куб.м. Поэтому АО "Хмельницкгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже и, соответственно, не получило никаких предложений. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс на предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, подписанного президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ. Поэтому, последствиями невыполнения Меморандума с МВФ, станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировка на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - сообщает "Хмельницкгаз".