"Черниговгаз" указал на 64 миллиона тарифных убытков

Резкий рост цен на газ, который АО "Черниговгаз" покупает для технологических нужд за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года.

Как сообщает прес-служба "Черниговгаза", с начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также не покрывают всех обоснованных расходов Оператора ГРМ.

"Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом 360 тысяч клиентов Черниговщины", - сообщает компания.

АО "Черниговгаз" почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%, в то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже.

За счет существенной разницы между реальной ценой газа и его стоимостью, заложенной в тарифе АО "Черниговгаз", компания, по итогам 2020 года, получила убытки в сумме 64 миллиона гривен.

"Аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке, в начале года действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных затрат на приобретение технологического газа для АО "Черниговгаз", - сообщает компания.

В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 800 грн/тыс куб м. По результатам же торгов на европейском хабе TTF, стоимость январского газа уже составляет 9 650 грн/тыс куб. м. АО "Черниговгаз" не смогло приобрести газ на Украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла купить ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

В тексте меморандума с МВФ, подписанного президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ.

"Последствиями невыполнения меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировка на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли до дефолта уже в первом полугодии 2021 года", - сообщает "Черниговгаз".