"Укрзализныця" хочет восстановить курсирование "Интерсити" из Киева до Перемышля

"Укрзализныця" просит Министерство инфраструктуры Украины помочь с возобновлением курсирования скоростных поездов категории "Интерсити" по маршруту "Киев-Перемышль".

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов.

"Мы обратились в очередной раз к Министерству инфраструктуры с просьбой отправить запрос их польским коллегам о восстановлении этого сообщения. Это для нас очень важно, это был один из самых прибыльных наших маршрутов", - сказал Жмак, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что не сомневается в востребованности этого направления.