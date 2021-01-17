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"Укрзализныця" хочет восстановить курсирование "Интерсити" из Киева до Перемышля

"Укрзализныця" просит Министерство инфраструктуры Украины помочь с возобновлением курсирования скоростных поездов категории "Интерсити" по маршруту "Киев-Перемышль".

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов.

"Мы обратились в очередной раз к Министерству инфраструктуры с просьбой отправить запрос их польским коллегам о восстановлении этого сообщения. Это для нас очень важно, это был один из самых прибыльных наших маршрутов", - сказал Жмак, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что не сомневается в востребованности этого направления.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Перемишль (21) потяг (1310) Укрзалізниця (4830)


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