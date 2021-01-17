"Укрзализныця" хочет восстановить курсирование "Интерсити" из Киева до Перемышля
"Укрзализныця" просит Министерство инфраструктуры Украины помочь с возобновлением курсирования скоростных поездов категории "Интерсити" по маршруту "Киев-Перемышль".
Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов.
"Мы обратились в очередной раз к Министерству инфраструктуры с просьбой отправить запрос их польским коллегам о восстановлении этого сообщения. Это для нас очень важно, это был один из самых прибыльных наших маршрутов", - сказал Жмак, передает Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что не сомневается в востребованности этого направления.
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль