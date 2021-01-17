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Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

"Лесной инновационно-аналитический центр" начал создание Фонда лесопромышленных стартапов по поручению главы Госагентства лесных ресурсов Украины Василия Кузьовича.

Об этом говорится в сообщении Гослесагентства.

"Главной задачей Фонда будет развитие специальной площадки (биржи проектов), предназначенной для упорядочивания контактов разработчиков стартапов с потенциальными инвесторами, заинтересованными в создании современных высоких технологий в лесопромышленной отрасли", – сказано в сообщении.

Как сообщается, в перспективе Фонд лесопромышленных стартапов может стать основателем первого в лесной отрасли технопарка, скомпонованного по классической трехмодульной схеме, которая хорошо зарекомендовала себя в Кремниевой долине и других мировых центрах инноваций.

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Джерело:  Гослесагентство
фонд (150) Держлісагентство (116) стартап (210)


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