"Укроборонпром" изучает возможность возобновления производства Ан-74 на ХГАПП

Государственный концерн "Укроборонпром" изучает возможность возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" и включения их в государственный оборонный заказ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Украины Олег Уруский в Facebook.

По словам Уруского, на недавнем совещании по урегулированию проблемных вопросов предприятий-участников "Укроборонпрома" обсуждались, в том числе, возможность возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП "ХГАПП", а также внесение изменений в нормативно-правовые акты для улучшения условий выпуска продукции оборонного назначения, передает Интерфакс-Украина.

"По результатам совещания был принят ряд решений, касающихся важности включения в государственный оборонный заказ поставки самолетов Ан-74 в интересах Вооруженных сил Украины, проведения законодательных инициатив по улучшению финансового положения ГП "ХГАПП", внесения изменений в законодательство Украины по вопросам ценообразования на продукцию военного назначения и авансирования государственных контрактов по государственному оборонному заказу", - сообщил Уруский.

По его словам, в совещании приняли участие представители центральных органов исполнительной власти, руководство "Укроборонпрома" и его отдельных предприятий.

Самолет Ан-74 - модификация самолета Ан-72. Он предназначен для осуществления ледовой разведки и транспортных перевозок при обеспечении научно-исследовательских работ в Центральном Арктическом бассейне и Антарктиде. Самолет может быть переоборудован в условиях эксплуатации в грузовой и санитарный варианты.