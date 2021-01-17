"Укрзализныця" усилит контроль за провозом багажа
"Укрзализныця" будет усиливать контроль за соблюдением норм провоза багажа пассажирами.
Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов.
"Нормы провоза багажа регулируются. Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам убытки", - рассказал Жмак, передает Интерфакс-Украина.
Жмак также подчеркнул, что осуществление контроля за провозом багажа входит в обязанности проводника, кроме того, за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.
Джерело: Интерфакс-Украина
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