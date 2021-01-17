"Укрзализныця" разрешит пускать в вагоны по ксерокопиям документов
"Укрзализныця" планирует упростить требования к предъявляемым для посадки в вагон документам.
Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов.
"Мы сейчас рассматриваем, и в ближайшее время примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - заявил Жмак, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что сейчас на "Укрзализныце" действуют старые нормы, которые пока не успели отменить.
Джерело: Интерфакс-Украина
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