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"Укрзализныця" разрешит пускать в вагоны по ксерокопиям документов

"Укрзализныця" планирует упростить требования к предъявляемым для посадки в вагон документам.

Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов.

"Мы сейчас рассматриваем, и в ближайшее время примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - заявил Жмак, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сейчас на "Укрзализныце" действуют старые нормы, которые пока не успели отменить.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
документ (151) Укрзалізниця (4831) вагони (667)


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