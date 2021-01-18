БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
334 3

Цены на золото снижаются из-за роста курса доллара

Цены на золото снижаются из-за роста курса доллара

Стоимость золота в понедельник утром снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2 доллара - до 1827,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,27% - до 24,925 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Удорожание доллара остается ключевым фактором для снижения стоимости золота. За прошедшую неделю индекс доллара вырос на 0,8% и достиг отметки 90,8 пункта. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время немного сдерживает снижение цен на золото статистика по коронавирусу. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек.

"Наш прогноз по рынку (золота) в долгосрочной перспективе остается позитивным, поскольку ожидается, что доллар останется структурно слабым в долгосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Phillip Futures.

Джерело:  Прайм
долар (426) золото (301)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже давно золото только дорожает. Не вижу, чтобы цены снижались.
показати весь коментар
18.04.2023 21:32 Відповісти
А я за ценами на золото даже не слежу, уже давно перестала покупать золотые украшения. Заказала себе серьги с эмалью https://minimal.com.ua/product-category/all-earrings/attribute-vstavki-emal/ из серебра. Сразу взяла три пары, меняю под настроение. Но тут я видела и золотые сережки, вроде цена хорошая. Если вам нужны украшения из золота, зайдите.
показати весь коментар
19.04.2023 17:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 