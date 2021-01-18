Банк Тигипко отсудил у "Укрзализныци" $5,4 миллиона

Северный апелляционный хозсуд частично удовлетворил иск "Таскомбанка" в АО "Укрзализныця" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 5,4 млн долл задолженности "Донецкой железной дороги" по кредитному договору от 2012 года.

Как пишет Finbalance, таким образом, Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева, которым было отказано удовлетворить эти исковые требования "Таскомбанка".

В 2018 году Хозсуд Киева также обязывал "Таскомбанк" вернуть "Укрзализныце" 140 млн грн, уплаченных "Укрзализныцей" банку в рамках исполнения судебного решения по этому делу, вынесенного в 2016 году. Однако впоследствии соответствующее постановление суда первой инстанции было отменено судом апелляционной инстанции.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "Таскомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным НБУ на 1 сентября 2020 года, "Таскомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (22,58 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.