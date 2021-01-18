SkyUp за месяц перевезла более 58 тысяч пассажиров

Авиакомпания SkyUp в декабре 2020 года перевезла 58,8 тыс. пассажиров, из которых 48,2 тыс. - чартерами, 10,6 тыс. - регулярными рейсами.

Pа декабрь было осуществлено 390 рейсов по международной полетной программе (чартерные - 292 рейса, регулярные - 98), сообщает пресс-служба SkyUp.

В прошедшем месяце SkyUp вовремя выполнила 71,3% своих рейсов.

Кроме того, в декабре SkyUp транспортировала пассажирскими рейсами 23 тонны груза и выполнила семь грузовых рейсов, которыми перевезла еще 128,9 тонны грузов.

SkyUp Airlines в 2019 году выполнила 12,198 тыс. рейсов и перевезла более 1,7 млн пассажиров (доли регулярных и чартерных рейсов в общем количестве перевозок были почти одинаковыми).

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!