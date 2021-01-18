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НКРЭКУ ограничит тариф на распределение газа в ближайшее время, – Шмыгаль

НКРЭКУ ограничит тариф на распределение газа в ближайшее время, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины ожидает ограничения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы две последних недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена предельная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше, чем 1,79 грн за куб. м", - цитирует Шмыгаляии.

"Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и больше", - сказал он.

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского также обсуждалось ограничение размера тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.

По его мнению, в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

Как сообщалось, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила о намерении направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов. По ее словам, маленькие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик".

Джерело:  Интерфакс-Украина
НКРЕКП (1446) Тарифи на газ (721) Каміан Гаррі (2) Шмигаль Денис (1535)


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какие нах 1.79 ?????????????? 30 копеек киевгаз, так должно быть по всей стране, ТВАРИ, и не только в Киеве.
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18.01.2021 12:03 Відповісти
В Киеве держат самые низкие тарифы по всей коммуналке потому что Киев играет определяющую роль на всех выборах, а остальная Украина ест то, что ей дают, включая дерьмо.
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18.01.2021 12:53 Відповісти
Сей час выборы уже отношения к этому не имеют. Если анализировать революции, то киевлян на них было больше всего. Вот и вся логика, не злит столичных. А так да, на регионы им п...уй, ведь 73% населения как вы правильно заметили и дерьмицо сожрут.
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18.01.2021 15:11 Відповісти
Тут еще дело в плотности населения. В крупных городах газ надо доставлять большому количеству населения на маленькие расстояния. Например в многоэтажке живет 200 - 500 человек, такие многоэтажки стоят рядом, соответственно одну трубу всего надо с ответвлениями по 50 метров, а значит легко и дешево обслуживать. И совсем другое дело село до которого 10 км., и население тех же 500 человек и к каждому еще отдельно трубу тянуть надо и потом это все обслуживать. Та же история и с дорогами и с больницами и т.д.
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18.01.2021 18:24 Відповісти
значит всё дело в длине? а мне говорили женщины что главное диаметр, таких многоэтажек по всей стране тысячи, реч идёт за киевгаз и сцыкливое правительство **********, плотность населения я такой версии ещё не слышал, даже клоуну на бумажке не написали перед новым видосиком, а вообще легенда красивая.
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19.01.2021 08:43 Відповісти
поставщики?так это все фирташа и других олигархов!
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18.01.2021 12:49 Відповісти
"независимый" регулятор говорите? хе-хе...
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18.01.2021 13:29 Відповісти

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