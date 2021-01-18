НКРЭКУ ограничит тариф на распределение газа в ближайшее время, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины ожидает ограничения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы две последних недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена предельная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше, чем 1,79 грн за куб. м", - цитирует Шмыгаляии.

"Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и больше", - сказал он.

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского также обсуждалось ограничение размера тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.

По его мнению, в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

Как сообщалось, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила о намерении направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов. По ее словам, маленькие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик".