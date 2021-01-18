Крупные сети АЗС в начале недели подняли цены на топливо

Розничные операторы 18 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, "БРСМ-Нафта" в Киевской, Полтавской и Черкасской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп./л, до 22,58 грн/л, сообщает encorr

Цена бензинов на "БРСМ" осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть "Автотранс" увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,98 грн/л, А-95 - до 26,98 грн/л, ДТ - до 25,48 грн/л.

"Автопорт" подняла цены на бензины и ДТ на 30 коп./л: "двойка" подорожала до 27,50 грн/л, "пятерка" - до 28,00 грн/л, ДТ - 27,50 грн/л.

Такие сети как Motto, "Катрал" и "Татнефть-АЗС-Украина" подняли цены на топливо в пределах 5-90 коп./л.