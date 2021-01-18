Кабмин уволил главу Гослесагентства

Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, уволил Василия Кузьовича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов по соглашению сторон.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что временно исполняющим обязанности главы Гослесагентства назначен заместитель руководителя ведомства Юрий Болоховец.

Как сообщалось, Кабмин назначил Василия Кузьовича председателем Государственного агентства лесных ресурсов 15 июля 2020 года.

Кузевич – ученый, завкафедры Лесного и садово-паркового хозяйства подразделения НУБиП Украины "Бережанский агротехнический институт".

Перед этим Кабинет министров уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов. Он также проработал на должности около полугода.