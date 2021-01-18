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В Украине выросло количество вакансий для дистанционной работы, – исследование
С начала нового карантина в Украине количество вакансий, предлагающих удаленную работу, выросло на 26%. Всего же за последний месяц количество таких вакансий увеличилось на 15%.
Об этом говорится в исследовании Центр экономической стратегии.
"В среднем 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно. Такие положительные изменения в отношении работодателей к дистанционной работы могут помочь найти работу, например, женщинам с маленькими детьми", - отмечается в сообщении.
Так, 56% неработающих женщин указали, что именно невозможность работать дистанционно или неполный рабочий день является основным препятствием для трудоустройства.
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