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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине выросло количество вакансий для дистанционной работы, – исследование

В Украине выросло количество вакансий для дистанционной работы, – исследование

С начала нового карантина в Украине количество вакансий, предлагающих удаленную работу, выросло на 26%. Всего же за последний месяц количество таких вакансий увеличилось на 15%.

Об этом говорится в исследовании Центр экономической стратегии.

"В среднем 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно. Такие положительные изменения в отношении работодателей к дистанционной работы могут помочь найти работу, например, женщинам с маленькими детьми", - отмечается в сообщении.

Так, 56% неработающих женщин указали, что именно невозможность работать дистанционно или неполный рабочий день является основным препятствием для трудоустройства.

В Украине выросло количество вакансий для дистанционной работы, – исследование 01

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