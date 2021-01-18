Газовая компания JKX Коломойского сократила добычу на 5%

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в 2020 году сократила среднесуточную добычу углеводородов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 10,24 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

По данным компании на сайте Лондонской фондовой биржи, добыча в Украине сократилась на 13% – до 4,85 тыс. boepd, в том числе добыча газа упала на 15% – до 653 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 5%, до 1,01 тыс. boepd, сообщает Интерфакс-Украина.

Добыча углеводородов в РФ увеличилась на 4% и составила 5,39 тыс. boepd, в том числе добыча газа – до 905 тыс. куб. м в сутки, конденсата – до 61 boepd.

JKX указывает, что в четвертом квартале прошлого года по сравнению с предыдущим кварталом добыча снизилась на 4% – до 9,83 тыс. boepd за счет падения добычи в Украине на 8% – до 4,35 тыс. boepd. В частности, добыча газа в Украине сократилась на 7% – до 592 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 10%, до 965 boepd.

JKX отмечает, что сокращение добычи связано со значительным сокращением объемов бурения и ремонта скважин, однако указывает, что в четвертом квартале в Украине были пробурены две новые скважины – IG146 на Игнатовском месторождении с текущим дебитом 6 млн куб. м в сутки и 35 bopd и боковая часть NN75 на Ново-Николаевском месторождении с текущим дебитом 80 boepd.

Компания также указывает, что по сравнению с 2019 годом средняя цена на газ в Украине в 2020 гожу обрушилась на 36% – до $132 за 1000 куб. м (хотя в четвертом квартале она выросла до $168 со $105 за 1000 куб. м кварталом ранее), на нефть и конденсат – на 28%, до $44 за баррель (в четвертом квартале цена осталась на уровне $49 за баррель).

Лучше обстояли дела у JKX в России, где падение цен на газ было небольшим – 9%, до $52 за 1000 куб. м (в четвертом квартале цена снизилась на 4% – до $50 за 1000 куб. м).

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на конец пришлого года были равны $24,5 млн по сравнению с $18,8 млн кварталом ранее и $20,6 млн на начало года. Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа украинской "дочки" ПГНК на сумму $2,2 млн (кварталом ранее – $2,6 млн, на начало года – $4,1 млн), что составляет 2,7 млн куб. м и 32,6 тыс. баррелей нефти и конденсата.

Компания также сообщила, что юридически легализовала в Украине решение международного арбитража о выплате Украиной $11,8 млн плюс проценты и $0,3 млн юридических расходов, и уже подала на взыскание этих средств.

Как сообщал БизнесЦензор, бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Другими крупными акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.