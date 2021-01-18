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Шмыгаль не видит оснований для своей отставки

Шмыгаль не видит оснований для своей отставки

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве.

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства", – сказал Шмыгаль.

"Конечно, смена самого правительства – это прерогатива парламента и президента. Относительно смены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечению времени все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", – добавил премьер.

Как сообщалось, 21 декабря 2020 года Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7832) відставка (204) Шмигаль Денис (1536)


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Він не "відіт".??? Де програма розвитку промисловості? Не тільки НІЧОГО не робить К.М. в цьому напрямку, а даже програми не написали.....
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18.01.2021 14:38 Відповісти
Ну так напиши, умник, может премию и медальку дадут?
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18.01.2021 14:49 Відповісти
А я уже написал: Мужиков жрат, баб ****!
Где очередь за медалями?
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18.01.2021 15:20 Відповісти
Украинцы не видят оснований для того, чтобы и дальше разрешать шмыгалям гадить им на головы.
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18.01.2021 14:38 Відповісти
Все правильно. Ибо если увольнять по тем претензиям, что есть к нему, надо уволить всех, начиная с местных депутатов и до президента.
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18.01.2021 15:19 Відповісти
я тоже не вижу оснований для его отставки, но вижу РАССТРЕЛЬНУЮ статью ему и до 10 колена.
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18.01.2021 15:55 Відповісти
Крісло під Шмигальом надійно тримається олігархами і слугою олігархів Зеленським. Немає підстав для хвилювання. Він веде себе спокійно і впевнено.
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18.01.2021 16:06 Відповісти
А кто же хочет оторваться от своей халявной кормушки???
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10.06.2021 22:57 Відповісти

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