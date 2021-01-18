Шмыгаль не видит оснований для своей отставки

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве.

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства", – сказал Шмыгаль.

"Конечно, смена самого правительства – это прерогатива парламента и президента. Относительно смены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечению времени все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", – добавил премьер.

Как сообщалось, 21 декабря 2020 года Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.