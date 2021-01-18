"Укрзализныця" установит видеокамеры в электричках
АО "Укразлизныця" занимается установкой камер наблюдения в вагонах электропоездов пригородного сообщения, рассказал глава компании Владимир Жмак.
Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", также в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей в случае экстренных ситуаций.
"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, будут комфортными", - заявил Жмак.
Компания напоминает, что "Укрзализныця" 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.
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