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"Укрзализныця" установит видеокамеры в электричках

АО "Укразлизныця" занимается установкой камер наблюдения в вагонах электропоездов пригородного сообщения, рассказал глава компании Владимир Жмак.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", также в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей в случае экстренных ситуаций.

"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, будут комфортными", - заявил Жмак.

Компания напоминает, что "Укрзализныця" 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Укрзалізниця (4832) електричка (120) Жмак Володимир (24)


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