Две области остаются без утвержденных бюджетов на 2021 год, – Минфин

По состоянию на 18 января в Украине утверждены 1537 местных бюджетов, что составляет 96% от их общего количества (1597).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, утверждены 22 областных бюджета и бюджет города Киев, не утверждены только бюджеты Волынской и Черниговской областей.

Кроме того, не утверждено 11 районных бюджетов из 119, а также 44 бюджета территориальных общин из 1438.

"С целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям и т.д. органам местного самоуправления необходимо принять меры по ускорению процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об их утверждении в Минфин", – подчеркивается в сообщении.