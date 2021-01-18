Нацкомиссия запланировала снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний (обновлено)
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена одобрить решение о снижении тарифов на распределение газа для рядя операторов газораспределительных сетей.
Соответствующий проект постановления о пересмотре тарифов, в частности "Гадячгаза", "Закарпатгаза", "Лубныгаза" и еще 11 компаний, запланирован к рассмотрению на 19 января, передает Интерфакс-Украина.
Согласно обоснованию к проекту постановления, такое решения комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.
В случае утверждения проекта постановления, больше всего тарифы на 2021 год снизятся для ООО "Газовик" – почти на 30%, а также для АО "Лубныгаз" – на 27%, меньше всего – для ПАО "Гадячгаз" – на 3,5%.
В целом тарифы на распределение газа на текущий год планируется утвердить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м, как ранее было анонсировано премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Планируемые к утверждению трифы операторов ГРС
|№
|Название оператора ГРС
|Действующий с 1 января 2021 года тариф, грн/куб.м
|Планируемый тариф, грн/куб.м, % снижения к действующему
|1
|ЧАО "Гадячгаз"
|1,72
|1,66 (-3,5% )
|2
|АО "Закарпатгаз"
|1,85
|1,78 (-3,8)
|3
|АО "Ивано-Франковскгаз"
|1,91
|1,79 (-6,3%)
|4
|ЧАО "Коростышевгаз"
|1,75
|1,67 (-4,5%)
|5
|АО "Лубныгаз"
|2,45
|1,79 (-27%)
|6
|АО "Мелитопольгаз"
|2,18
|1,79 (-17,9%)
|7
|АО "Полтавагаз"
|1,93
|1,78 (-7,8%)
|8
|ЧАО "Тернопольгаз"
|2,17
|1,79 (-17,5%)
|9
|АО "Тисменицагаз"
|2,37
|1,79 (-24,5%)
|10
|ЧАО "Уманьгаз"
|2,08
|1,78 (-14,4%)
|11
|АО "Харьковгаз"
|1,9
|1,79 (-5,8%)
|12
|АО "Черновцыгаз"
|2,3
|1,78 (-22,6%)
|13
|ООО "Газовик"
|2,55
|1,79 (-29,8%)
|14
|АО "Николаевгаз"
|1,95
|1,79 (-8,2%)
Как сообщалось, ранее в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает ограничения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.
На заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.
Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.
Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.
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