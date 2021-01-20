Количество подписчиков Netflix впервые превысило 200 миллионов

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 7,6%, однако увеличил выручку более чем на 21%.

При этом число подписчиков в конце 2020 года впервые превысило отметку 200 млн, сообщает Интерфакс.

Чистая прибыль Netflix в октябре-декабре составила $542 млн, или $1,19 в расчете на акцию, по сравнению с $587 млн, или $1,3 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Выручка повысилась до $6,644 млрд с $5,467 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,36 на акцию при выручке в $6,6 млрд.

Чистый прирост количества подписчиков платных сервисов Netflix за минувший квартал составил 8,5 млн, что значительно превзошло темпы увеличения третьего квартала (2,2 млн) и ожидания экспертов. Сама компания планировала привлечь в октябре-декабре 6 млн клиентов.

По итогам всего 2020 года число подписчиков выросло на 36,6 млн - до 203,66 млн. Чистая прибыль компании повысилась до $2,761 млрд по сравнению с $1,867 млрд в 2019 году, выручка - до $24,996 млрд с $20,156 млрд.

Netflix прогнозирует, что чистая прибыль в первом квартале текущего года составит $1,355 млрд, или $2,97 в расчете на акцию, а выручка - $7,129 млрд. При этом количество подписчиков, как ожидается, достигнет 209,66 млн.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник, 19 января, взлетели на 12,2% после публикации отчетности. Капитализация Netflix за последние двенадцать месяцев выросла на 48%, в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 14% за этот период.