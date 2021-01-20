Цены на золото перешли к росту

Стоимость золота в среду утром умеренно растет, инвесторы оценивают перспективы дальнейшей господдержки экономики США, что может ослабить доллар и повысить инфляцию, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,46%, или на 8,5 доллара, до 1848,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,64%, до 25,485 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Участники торгов обратили внимание на заявления кандидата в министры финансов Джанет Йеллен. Она отметила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но что сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при пандемии коронавируса и инвестировать в инфраструктуру и "экологически чистые" технологии. Она также заявила, что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.

Также поддержку котировкам драгметалла оказывает снижение курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам.

Глава сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен заметил, что рынкам необходимо принять во внимание инфляцию как движущую силу для цен на золото (его мнение приводит агентство Рейтер). И это, следует из его слов, может продолжать позитивно влиять на золотые котировки, которые в последние месяцы просели.

"Доллар немного ослаб, доходность (гособлигаций США) не изменилась, однако рынок немного потерял аппетит к золоту", - описывает он ситуацию, которая была на рынке.