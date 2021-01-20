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Нацполиция начала штрафовать водителей евроблях, – СМИ

Нацполиция начала штрафовать водителей евроблях, – СМИ

Национальная полиция в Харькове и Харьковской области начала штрафовать водителей авто на еврономерах, если оказывается, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины.

В случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф в 8,5 тысяч гривен, сообщает ТСН.

Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет уже 17 тысяч гривен с изъятием водительского удостоверения. Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области. Там Нацполиция получила доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.

Патрульная полиция изучает как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну. В полиции убеждены, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Джерело:  ТСН
авто (4119) мито (790) євробляхи (101)


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Топ коментарі
+31
Яка гарна новина. Але цього мало: чому відстають інші області і міста. Цих бариг , що забили всі двори металобрухтом, треба драти як сидорових кіз у всі дірки
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20.01.2021 09:44
+23
з якого це дива? Давай тоді взагалі усі митні платежі відмінимо, разом із пенсіями доречі)) Чому вимагається робити якісь поступки тільки для ввозу іржавого дрантя на колесах?
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20.01.2021 12:25
+21
помнится, что евробляхеры голосовали за Зеленского.. "лишь бы не Порошенко"!!!
а один евробляхер даже спалил свой Рейндж Ровер на камеру..
ну что?!.. ну и как?!
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20.01.2021 10:06
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ну от нехай і поміняють!!

а то їде мерехтить, незрозуміло чи то він гальмує і один з ліхтарів не працює!!
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20.01.2021 15:48 Відповісти
як взагалі ті авто отримують сертифікацїю? схоже, що нас очікує цікавий гучний шкандаль не тему продажу сертифікатів і чергове накладання величезних штрафів, тепер вже на власників авто зі штатів
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20.01.2021 15:59 Відповісти
лампочка там желтая стоит
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20.01.2021 16:01 Відповісти
головне, щоб вона блимала жовтим
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20.01.2021 16:03 Відповісти
Да хоть и серобуромалиновая, лишьбы свет от фонаря мигал желтым.
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20.01.2021 17:00 Відповісти
автомобили должны быть доступными. Взять те же села или пригородные города, где люди каждый день должны ездить в большие города или центры, так как у себя работы нет. Или многодетные семьи, инвалиды. Взять ту же Польшу, где каждый второй приезжает на завод из другого города/села.
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20.01.2021 15:37 Відповісти
ситуція, коли податки на авто в 2 рази вище за саму вартість авто за кородоном - це однозначно дебілізм!
цю сферу треба врегулювати страховками! завозишь авто - сплчуєшь за розмитнення, наприклад умовних 100 баксів, а далі повинен купити страховку, чим старіше і потужніше авто, тим вище страховка!
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20.01.2021 15:52 Відповісти
не на всех заводах. Если кто въедет, есть страховка
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20.01.2021 16:05 Відповісти
За..па а не страховка к ренджроверу или лексусу только бампер тыся 50 потянет а страховка до 70 и то если выплатят
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20.01.2021 16:22 Відповісти
Немає страховки у багатьох. А бляхери при аварії просто кидають авто і шукай дєдушку-власника в Латвії, щоб взяти вартість ремонту твого авто.
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20.01.2021 16:35 Відповісти
Ви гадаєте не можливо знайти власника?
Помиляєтесь, й власника, й того на кого загоняли авто знайти не важко при бажанні.
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20.01.2021 22:03 Відповісти
Можна знайти власника, тільки часто власник фірма, яка вже лопнула або бомж. На пошуки потратиш ще грошей, більше ніж вартість бляхи.
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21.01.2021 09:08 Відповісти
маєчню пишете. Пояснювати не буду, тупо не бачу сенсу просвіщяти Вас. Просто повірте знаходяться й власник й усе, не відходячі від компютера й телефона, як що працюють люди які знають справу. Й не коштує то багато.
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21.01.2021 09:33 Відповісти
Так а навіщо людині терпіти цей зайвий гемор?? Власника машини не на бляхах ж легше в рази найти...
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21.01.2021 10:44 Відповісти
Та мені ж пох.. ваші бляхерські агітки. Кому подобається, хай купляють нерозмитнені авто тільки не за мій рахунок, а ви продовжуйте впарювати рухлядь за подвійною платою. Ви тільки сплачуйте сповна податки за законом, не перекривайте дороги своїми жлобськими протестами, забезпечуйте автоцивілку. Життя налагодиться
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21.01.2021 10:53 Відповісти
Я не торгую авто, Ви знову пишете дурню.
А що Ви так за податки переймаєтесь?
Людина купує бензин, масло, резину з тих операцій є податки, Ви слідкували б щоб ті податки не розкрадалися раз Вас так хвилює й грошей висточить на усе, на дороги з гсвітленням без канав на камери, на розмітку. Вас послухати так авто на ЄС номерах прямо зруйнували Україну... доки не було Євро номерів то дороги були рівненьки, шсвітлені та з розміткою?
Жаба- найстрашнійший звір, задушила багато людей, або Ви власник автосалону- ті що заносять за **#нуті закони про захмарне розмітнення .
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21.01.2021 12:12 Відповісти
Я переймаюся податками і нашою екологією. Податки - це держава . Немає податків немає держави. Всі повинні сплачувати однакові податки, а не "вибивати" собі преференції. Я ще можу зрозуміти сільську бабку, якій нічим платити за газ, а коли виходять на протест бугаї жлобського вигляду боротися нібито за "права всіх" ввозити екологічно небезпечні предмети не першої необхідності- хочеться їх просто посилати. Ви не автобарига (в чому я сумніваюся) так не рвіть попу за бариг.
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21.01.2021 12:28 Відповісти
Екологічно небезпечні.... розсмішили... чесно. Тобт Ланоси, ВАЗи, та іньше автолайно безпечне за BMW, AUDI, VOLVO то що
Ви постійно пишете маєчню.
Жопу ніхто не рве.
Відповіді більше не буде, не цікаво вже реагувати на Вашу маєчню.
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21.01.2021 15:19 Відповісти
Какая страховка на авто , зарегистрированное в другой стране? Зелёная карта? Ты видел как платит страховая компания за бляхи?
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20.01.2021 17:03 Відповісти
Ви здивуєтесь але спокійно можно оформити страховий поліс. Таке враження що пишуть коменти тут часто або діти, або недоучки. Перш ніж щось писати треба інформацію перевірити.
Я особисто робив страховку в Україні, на авто з Британскими номерами, роблять без проблем, їм без різниці.
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20.01.2021 22:02 Відповісти
ха ха тільки якщо ти ПМЖ власник авто або «британка» твоя дружина брат батько мати або дитина і тому ти як прямий родич маєш право управляти цим авто. Не кажи дурниць.... Коли відмінили авіарейси стало дешевше родиною 4 особи приїхати в Україну а потім додому.Ти робиш страхову особисто на підставі документів родича власника....
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21.01.2021 00:54 Відповісти
Vitaliy Paljasniy Навішо Ви мені це написали?
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21.01.2021 09:36 Відповісти
Ну тому що не потрібно вводити в оману людей- їх вже обдурили бляхо бариги які платять «відкати» по схемам.... Якщо ти по паспорту ще українець в Британії машину не купиш! Або тільки на транзитних номерах - заїдеш в Україну і повинен розмитнити її... Ці схеми для « бариг» дуже накладні і сенсу « легально» завозити машини завісі мнема.... Тому безліч дизельних авто.... А британськи правила дорожнього руху мають сенс лише в Австралії..... думаю що зрозумієш чому
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21.01.2021 13:38 Відповісти
Британські правила дорожнього руху мпють сенс по усьому світу майже, є деякі країни куди треба окремо робити інтернаціональне посвідчення водія.
У яку оману? Я писав що страховка робиться а як то вже деталі, розмова була що не можна застрахувати.
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21.01.2021 15:21 Відповісти
Не зрозумів)))) праворукий))))) То про деталі і кажи.... якщо ти власник фірми або або або .... Браитанськи правила руху - то праворукий рух по смугам.... Отож- японські машини з бу ринку дуже влучно під ці правила для Австралії....
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21.01.2021 16:21 Відповісти
Праве кермо єдине що різне. Знаки на дорозі тіж самі й приоритет тому хто з права надають у Британії так само.
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21.01.2021 18:43 Відповісти
ты сам себе делаешь их доступными, работая, а не кто-то тебе
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21.01.2021 10:38 Відповісти
расскажите про жителей сельской местности, где работы нет и надо ехать в районный центр. А общественный транспорт два раза в день ездит. Им на лошади ехать? Или многодетная семья/инвалиды им транспорт необходим.
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22.01.2021 10:15 Відповісти
это что за работа такая в райцентре, где хватает зарплаты ездить каждый день на авто? В Киеве многие позволить себе не могут так ездить на работу. Многодетная семья должна подумать сперва, сможет ли она содержать стоко детей и семью. И вообще я имел в виду экономически активных граждан, а не пенсионеров/инвалидов и т.п. Не надо передергивать и фарисействовать
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22.01.2021 11:44 Відповісти
к примеру я живу в Днепре. В километрах 15-20 км есть город Подгороднее. Люди ездят на работу. Машина на газу, по пути берут еще пару человек с того же Подгороднего.
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22.01.2021 13:37 Відповісти
из города Подгороднее два раза в сутки ходит общ транспорт в Днепр?
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22.01.2021 13:49 Відповісти
С евробляхами
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20.01.2021 16:03 Відповісти
в городах больше машин чем людей на улицах - это ненормально
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20.01.2021 18:32 Відповісти
Давно пора!
Главный криминальный транспорт.
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20.01.2021 18:52 Відповісти
ёпт, блхари энтож один из столпов зе
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20.01.2021 20:44 Відповісти
Еще одна категория зебилов отгребает, вслед за ФОПами)))
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20.01.2021 21:22 Відповісти
З якого переляку штраф 8500 грн.?! Більше ніж місячна мінімальна з/п... не політики а гробіжники з темного провулку!!!
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20.01.2021 21:58 Відповісти
Кто хотел, тот давно растаможил.
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20.01.2021 22:08 Відповісти
Знімай проксі- Великобританець
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21.01.2021 00:55 Відповісти
Я Українець. "Проксі" не маю.
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21.01.2021 09:39 Відповісти
....а штрафовать водителей авто на еврономерах, если оказывается, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввёз ее на территорию Украины....
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21.01.2021 00:59 Відповісти
И каждому дегенерату путсь дарят наклейку за ЗЕ
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20.01.2021 23:16 Відповісти
Ну шо, бляхєри! Допомогла вам ваша Шмаркля?)
Вас використали, як контрацептив, яким ви, власно, і є.
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20.01.2021 23:44 Відповісти
кто тут рассказывает про металлолом хочет сказать что мой форд мондео 2014 года пригнаный за 3000 евро хуже копейки моего соседа по гаражу выпуска 1989 года.
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21.01.2021 07:25 Відповісти
Ви вже дістали своїми тупими порівняннями. Не в класі авто проблема, а в тому, що бляхи -це фактично відкрита контрабанда, яка несе пряму загрозу безпеці людей. А з 2019 ще й державі.
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21.01.2021 09:14 Відповісти
и что тебе мешает его растаможить? жадность? может проблемы с документами? Почему я пригнал и заплатил таможню почти как весь твой форд, а ты такой вот красавец - нет? Одни будут платить - другие нет? Не плати - твоё право, будешь платить штрафы, в чем проблема? Есть закон и закон нужно соблюдать, неужели такие простые истины тебе не доступны?
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21.01.2021 09:43 Відповісти
Три из четырех евроблях, которые я встречаю на дороге, пердят выхлопом, грюкают, помятые, с побитыми фарами. Что это, если не металлолом?
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21.01.2021 10:40 Відповісти
Емм, з США от теж масово гонять Мондео (тільки там він називаюється Фюжн), але чомусь всі 100% розмитнюють і у нас немає тут в Києві машин на американських бляхах!
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21.01.2021 10:46 Відповісти
ооо... плюс три паркоместа во дворе, Я ЗА)))))))))))
заставили, даже подъехать некуда уже...
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21.01.2021 09:49 Відповісти
До речі, про бляхи... От у нас зараз масово гонять битки зі США - і ЖОДЕН не їздить тут на американських номерах! Всі розмитнюють! Хоча у американських машин традиційно більші двигуни, а отже і акциз більший!
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21.01.2021 10:45 Відповісти
Да? А з чого такі висновки? Женуть ваги і мерси в більшості бо в них двигуни звичайні не великі. Навіть мустанг вже з дволітровим екобустом. Ви від життя відстали.
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21.01.2021 13:58 Відповісти
1. EcoBoost у Мустанга ж 2,3 л,а не 2. 2 л то у Куги-Ескейпа. Але 5-літрова версія Мустанга ж нікуди не ділася.

2. Глянув статистику - найпопулярніша машина із США - Ніссан Х-Трейл (роуг там називається) з мотором 2,5. Також популярні Хундай Санта Фе (2,4 або 3,3 л). З ВАГ найбільше гонять Пасата-американця, там є 1,8 л, 2 л, але є і 3,6 л.

Хоча загалом так, американців з моторами більше 3,5 л не так і багато гонять. Але парадокс все одно, що американських блях у нас немає від слова взагалі!
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22.01.2021 00:15 Відповісти
Да все очень просто: из США авто временно вывезти может только собственник. Всё. И даже если он временно вывез, то контроль обратного ввоза по срокам очень серьёзный а до границы США 10 дней в контейнере если из Бременхавена.
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22.01.2021 11:38 Відповісти
Где то в уголке тихо заплакали любители халявы.
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21.01.2021 13:56 Відповісти
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