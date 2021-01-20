Нацполиция начала штрафовать водителей евроблях, – СМИ
Национальная полиция в Харькове и Харьковской области начала штрафовать водителей авто на еврономерах, если оказывается, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины.
В случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф в 8,5 тысяч гривен, сообщает ТСН.
Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет уже 17 тысяч гривен с изъятием водительского удостоверения. Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области. Там Нацполиция получила доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.
Патрульная полиция изучает как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну. В полиции убеждены, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.
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а то їде мерехтить, незрозуміло чи то він гальмує і один з ліхтарів не працює!!
цю сферу треба врегулювати страховками! завозишь авто - сплчуєшь за розмитнення, наприклад умовних 100 баксів, а далі повинен купити страховку, чим старіше і потужніше авто, тим вище страховка!
Помиляєтесь, й власника, й того на кого загоняли авто знайти не важко при бажанні.
А що Ви так за податки переймаєтесь?
Людина купує бензин, масло, резину з тих операцій є податки, Ви слідкували б щоб ті податки не розкрадалися раз Вас так хвилює й грошей висточить на усе, на дороги з гсвітленням без канав на камери, на розмітку. Вас послухати так авто на ЄС номерах прямо зруйнували Україну... доки не було Євро номерів то дороги були рівненьки, шсвітлені та з розміткою?
Жаба- найстрашнійший звір, задушила багато людей, або Ви власник автосалону- ті що заносять за **#нуті закони про захмарне розмітнення .
Ви постійно пишете маєчню.
Жопу ніхто не рве.
Відповіді більше не буде, не цікаво вже реагувати на Вашу маєчню.
Я особисто робив страховку в Україні, на авто з Британскими номерами, роблять без проблем, їм без різниці.
У яку оману? Я писав що страховка робиться а як то вже деталі, розмова була що не можна застрахувати.
Главный криминальный транспорт.
Вас використали, як контрацептив, яким ви, власно, і є.
заставили, даже подъехать некуда уже...
2. Глянув статистику - найпопулярніша машина із США - Ніссан Х-Трейл (роуг там називається) з мотором 2,5. Також популярні Хундай Санта Фе (2,4 або 3,3 л). З ВАГ найбільше гонять Пасата-американця, там є 1,8 л, 2 л, але є і 3,6 л.
Хоча загалом так, американців з моторами більше 3,5 л не так і багато гонять. Але парадокс все одно, що американських блях у нас немає від слова взагалі!