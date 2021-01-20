Нацполиция начала штрафовать водителей евроблях, – СМИ

Национальная полиция в Харькове и Харьковской области начала штрафовать водителей авто на еврономерах, если оказывается, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины.

В случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф в 8,5 тысяч гривен, сообщает ТСН.

Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет уже 17 тысяч гривен с изъятием водительского удостоверения. Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области. Там Нацполиция получила доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.

Патрульная полиция изучает как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну. В полиции убеждены, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.