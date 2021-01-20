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Беларусь перекрыла транзит нефти на участке "Дружбы"

Беларусь перекрыла транзит нефти на участке

Беларусь в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы" до 22 января, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

Об этом сообщает Прайм.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка "Дружбы") до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", - сообщил он.

Джерело:  Прайм
Білорусь (1581) нафтопровід (285)


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