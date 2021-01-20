Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети 20 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сети WOG продукт подорожал на 11 коп./л, до 13,61 грн/л, сообщает encorr.

SOCAR и Shell подняли цены на 28 и 35 коп/л, до 13,76 и 12,72 грн/л, соответственно.

Glusco во всех регионах своего присутствия подняла цены на 20 коп./л, до 12,55-12,95 грн/л.

Такие сети как AMIC, "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", BVS, Chipo, "Фактор", "Авантаж 7", SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 20 января составила 12,83 грн/л (+6 коп./л).