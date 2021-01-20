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Шмыгаль поручил подготовить выпуск облигаций для расчетов по "зеленым тарифам"

Шмыгаль поручил подготовить выпуск облигаций для расчетов по

Премьер Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

"По моему поручению прошу Минэнерго вместе с Минфином, Минэкономики при участии государственных банков и международных финансовых организаций проработать вопрос о возможности выпуска и размещения так называемых "зеленых" облигаций", – сказал Шмыгаль.

По его словам, с помощью такого инструмента Украина сможет погасить долги перед производителями электроэнергии, в частности, перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Как писал БизнесЦензор, по состоянию на конец октября 75% общей задолженности предприятий сектора альтернативной энергетики на общую сумму 45,1 млрд грн, сосредоточено в государственных банках.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", на 16 декабря госпредприятие оплатило производителям электроэнергии из альтернативных источников 21,6 млрд грн, или 45,5% купленной электроэнергии общей стоимостью 47,4 млрд грн.

Кабмін (7742) електроенергія (4233) облігації (1463) євробонди (628) Зелений тариф (333) Електрика (1240) Шмигаль Денис (1484)


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