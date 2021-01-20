БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
515 0

Украина увеличила суточный отбор газа до восьмилетнего максимума

Украина увеличила суточный отбор газа до восьмилетнего максимума

Украина 19 января выкачала из подземных хранилищ рекордные 143 млн куб. м природного газа, сообщил врио главы АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

Об этом Перелома сообщил на своей странице в Facebook.

"143 млн куб. м газа в сутки. Именно столько Оператор газохранилищ отобрал из отечественных ПХГ за минувшие газовую сутки. Последний раз к подобной отметки мы приближались восемь лет назад - в декабре 2012 года. Тогда из газохранилищ за сутки отобрали 155 млн кубометров газа", - написал Перелома.

Он добавил, что сейчас работа всех украинских ПХГ происходит в штатном режиме.

Джерело:  Сергей Перелома
газ (7922) газосховище (617) опалювальний сезон (1149)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 