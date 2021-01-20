Украина увеличила суточный отбор газа до восьмилетнего максимума
Украина 19 января выкачала из подземных хранилищ рекордные 143 млн куб. м природного газа, сообщил врио главы АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.
Об этом Перелома сообщил на своей странице в Facebook.
"143 млн куб. м газа в сутки. Именно столько Оператор газохранилищ отобрал из отечественных ПХГ за минувшие газовую сутки. Последний раз к подобной отметки мы приближались восемь лет назад - в декабре 2012 года. Тогда из газохранилищ за сутки отобрали 155 млн кубометров газа", - написал Перелома.
Он добавил, что сейчас работа всех украинских ПХГ происходит в штатном режиме.
Джерело: Сергей Перелома
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