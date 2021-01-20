Черкасскую область возглавит бывший телеведущий
Кабинет министров одобрил проект указа президента о назначении Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 января.
Александр Скичко – народный депутат от партии "Слуга народа", был избран в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области. Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта. До этого с 2006 года работал телеведущим. В 2017 году женился на Елизавете Юрушевой – дочери миллионера Леонида Юрушева.
Как сообщалось, 30 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской ОГА после четырех месяцев работы на должности.
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