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Кабмин назначил трех заместителей главы Таможенной службы

Кабмин назначил трех заместителей главы Таможенной службы

Кабинет министров назначил бывшего начальника Хмельницкой таможни ГФС и экс-диекртора Государственного научно-исследовательского института таможенного дела Ивана Бережнюка первым замглавы Государственной таможенной службы.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, Кабмин проголосовал за назначение двух замглав главы ведомства - Сергея Звягинцева и Руслана Черкасского.

Звягинцев в июле 2020 года был назначен главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины, а Черкасский в 2018-м исполнял обязанности начальника Киевской таможни ГФС. При этом Руслан Черкасский с 1996 по 2008 год был первым замглавы Гостаможенной службы Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 ноября 2020 года принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7742) Державна митна служба (469)


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