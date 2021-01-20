БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
14 240 3

Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам

Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам

Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Наше решение дает возможность повысить зарплаты учителям уже в этом месяце на 20%", – сказал премьер, открывая заседание правительства.

По словам премьера, в госбюджете на 2021 год на на зарплаты учителям предусмотрено почти 100 млрд грн.

"Кроме повышения зарплат учителям правительство также предусмотрело средства для повышения зарплат медиков на 30% в этом году", – добавил Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, в 2020 году соотношение между должностным окладом работника первого тарифного разряда и минимальной зарплатой составляло 44,5%.

В связи с повышением минимальной зарплаты до 6000 грн с 1 января 2021 года для сохранения этой пропорции устанавливается, что с января должностные оклады (тарифные ставки) сотрудников учреждений бюджетной сферы рассчитываются исходяи из размера должностного оклада работника первого тарифного разряда в размере 2 670 грн. После повышения минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года минимальная тарифная ставка вырастет до 2 893 грн.

Автор: 

бюджетники (26) Кабмін (7742) мінімальна зарплата (136) зарплата (1117)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заробітна плата викладача вищої категорії:
2 670×2.42= 6461

Заробітна плата випускника ВНЗ:
2670×1.97=5260
Заробітна плата прибиральниці 6000
Випускники поспішайте вступати до педагогічних навчальних закладів. Держава за вас потурбується.
показати весь коментар
20.01.2021 17:51 Відповісти
отсюда и ответ на вопрос * почему учителя забивают на учеников?*....
показати весь коментар
21.01.2021 08:15 Відповісти
раковая опухоль чиновников в количестве 1.2 млн разрастается. Они то и добьют это государство в скором времени
показати весь коментар
21.01.2021 12:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 