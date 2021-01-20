Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам

Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Наше решение дает возможность повысить зарплаты учителям уже в этом месяце на 20%", – сказал премьер, открывая заседание правительства.

По словам премьера, в госбюджете на 2021 год на на зарплаты учителям предусмотрено почти 100 млрд грн.

"Кроме повышения зарплат учителям правительство также предусмотрело средства для повышения зарплат медиков на 30% в этом году", – добавил Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, в 2020 году соотношение между должностным окладом работника первого тарифного разряда и минимальной зарплатой составляло 44,5%.

В связи с повышением минимальной зарплаты до 6000 грн с 1 января 2021 года для сохранения этой пропорции устанавливается, что с января должностные оклады (тарифные ставки) сотрудников учреждений бюджетной сферы рассчитываются исходяи из размера должностного оклада работника первого тарифного разряда в размере 2 670 грн. После повышения минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года минимальная тарифная ставка вырастет до 2 893 грн.