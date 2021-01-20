Шмыгаль анонсировал совещание с мэрами по вопросу повышения тарифов на отопление

В среду, 20 января, состоится совещание с мэрами городов при участии представителей Кабинета министров и Офиса президентов по вопросу тарифов на централизованное отопление.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства.

Премьер отметил, что после принятия решения об ограничении цен на газ для бытовых потребителей остается вопрос тарифов для теплокоммунэнерго.

"Сегодня правительство проведет встречу с мэрами... будем говорить о соответствующих тарифах, которые устанавливает местные власти... Я уверен, что мы тут выйдем на справедливое решение, чтобы местная власть не повышала тарифы", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ограничить цены на газ не только для бытовых потребителей, а и для поставщиков централизованного отопления в городах.

По расчетам Ассоциации, в случае отсутствия такого решения местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза из-за роста цен на газ.



