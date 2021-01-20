Витренко анонсировал новый план погашения долгов по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики намерено в ближайшее время представить на рассмотрение Кабинета министров комплексный подход, который разрешит проблему расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Об этом врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил на заседании Кабинета министров 20 января, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время сможем представить такой комплексный подход, который бы решал эту проблему (расчетов с ВИЭ)", ‒ сказал Витренко.

В то же время врио министра энергетики не уточнил детали представленного концептуального подхода, подчеркнув при этом, что он навсегда снимет проблемы погашения долгов и налаживания своевременных текущих расчетов с "зеленой" генерацией.

"Мы найдем устойчивый механизм, когда с одной стороны, государство будет выполнять свои обязательства перед инвесторами в "зеленую" энергетику, с другой стороны, мы обеспечим устойчивое развитие энергетики, частью которой является "зеленая" энергетика", – заверил глава Минэнерго.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", предприятие полностью рассчиталось за произведенную из ВИЭ электроэнергию за шесть месяцев 2020 года: январь-февраль, а также август-ноябрь. При этом в марте показатель расчетов составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, декабре – 20,8%.

По обобщенным данным ГП на 5 января всего уровень проплат "зеленой" электроэнергии составил 47,7%, а долг перед ВИЭ-генерацией – 25,14 млрд грн, основная доля которого – 22,5 млрд грн – была накоплена по состоянию на 1 августа.

Согласно закону №810-IX об условиях поддержки ВИЭ 40% наколенного долга (около 9 млрд грн), предполагалось погасить до конца 2020 года.