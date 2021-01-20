Кабмин утвердил новый технический регламент для косметики

Кабинет министров утвердил технический регламент на косметическую продукцию.

Соответствующее решение с технико-юридическими правками было принято на заседании правительства в среду, 20 января, передает Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Технический регламент на косметическую продукцию устанавливает новые требования по обращению и безопасности косметической продукции и предусматривает возможность использования новейших технологических разработок, альтернативных методов тестирования косметической продукции, осуществления рыночного надзора о соответствии продукции требованиям.

В то же время постановлением определяется, что продажа косметической продукции, которая введена в обращение до вступления в силу нового техрегламента, не запрещаются и не ограничиваются.

Постановление, которым утвержден Технический регламент на косметическую продукцию, вступает в силу через 18 месяцев после его опубликования.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента ЕС №1223/2009 еще в 2018 году.

Как отмечали в Минздраве, с введением нового технического регламента иностранные компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут реализовывать свою продукцию на украинском рынке на основе результатов исследований альтернативными методами. Параллельно с этим министерство будет внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований.Источ