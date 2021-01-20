Власти Киева пояснили превышение допустимого уровня загрязнения воздуха работой частных котелен

Причиной повышения уровня загрязнение воздуха в Киеве является активная работа котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, передает пресс-служба столичной городской госадминистрации.

"В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха", – отметил и. о. начальника Управления Александр Савченко.

В ведомстве отмечают, что погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

В частности, по состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы.

По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по состоянию на утро 20 января причиной загрязнения является превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

"Лаборатория КАРС 19 января вечером провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно: диоксида азота и оксида углерода – в 2 раза", – отмечается в сообщении.

Управление экологии КГГА констатирует, что резкий запах гари ощущается в разных районах Киева. По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5-2 раза.