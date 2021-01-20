Пограничники заметили увеличение попыток нелегального вывоза валюты и антиквариата

Несмотря на снижение потока через границу в 2020 году, пограничники зафиксировали рост нарушений в части валюты, антиквариата и определенных видов товаров, которые граждане пытались переместить через границу Украины с нарушением законодательства.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, общая сумма задержанных товаров за 2020 год составляет 730 млн грн, чти в 1,8 раза выше аналогичного показателя 2019 года.

В частности, в прошлом году пресечено больше всего попыток незаконного перемещения автозапчастей из Польши и Беларуси, духов из Румынии, валюты в Украину и предметов антиквариата за границу.

"В 2020 году зафиксирован значительный рост приостановленных с участием сотрудников Госпогранслужбы попыток незаконного перемещения основных валют: $1,6 млн (2019 год – $500 тыс.), 790 тыс. евро (2019 год – 57 тыс.), 8,5 млн рос. рублей (2019 год – 2,3 млн). При этом, доллары и евро преимущественно везли в Украину, а рубли – из нашей страны", – отметили в ведомстве.

Также сообщается, что за прошлый год задержано около 170 тыс. предметов парфюмерии, что в два с половиной раза больше, чем в 2019 году.

"Больше всего этой продукции – 110 тыс. единиц – шло контрабандой из Румынии. 27,5 тыс. предметов парфюмерии задержаны на российско-украинской границе. В то же время парфюмерная продукция, которая ввозилась незаконно в Украину, задержана на границе с Польшей – более 13 тыс, с Беларусью – более 9 тыс., еще 6 тыс. единиц этого товара были изъяты в пунктах пропуска авиационного сообщении", – рассказали в Госпогранслужбе.

Помимо этого, за 2020 год пограничники изъяли более 8,1 тыс. предметов антиквариата, большая часть из которых пытались вывезти из Украины.

"Всего – 4 тыс. единиц - задержано на границе с Румынией. Около 2,4 тыс. – перемещали в Польшу, еще почти тысячу – в Россию. Кроме того, изъято 64 иконы (2019 год – 11), из них 50 – в КПВВ на линии разграничения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Госпогранслужбе отметили, что в 2020 году значительными были результаты по противодействию незаконному перемещению водочных изделий, бытовой техники, одежды и обуви, янтаря, продуктов питания.

Зачастую пытались незаконно переправлять через границу табачные изделия. В 2020 году пограничники в более 930 случаях изъяли всего около 12 млн пачек сигарет – зачастую контрафактных.