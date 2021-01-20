Германия выделила 36 миллионов евро на восстановление Донбасса

Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, одобрил подписание трех соглашений с немецким Кредитным учреждением для восстановления (KfW) на общую сумму 36 млн евро.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, соответствующие договоры уполномочен подписать вице-премьер-министр Алексей Резников.

Речь идет о новом проекте "Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VIII)" стоимостью 13,1 миллиона евро для проведения энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи, проведения закупок современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения болезни COVID-19 и ее последствий на территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

Также предполагается подписание дополнительных соглашений по проектам УФСИ VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 миллиона евро.

Из них 9 млн евро будет направлено на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают временно перемещенных лиц.

Второй грант в размере 14,45 миллиона евро будет направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи. Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.