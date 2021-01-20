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Кабмин утвердил программу исследований в Антарктике стоимостью 330 миллионов

Кабмин утвердил программу исследований в Антарктике стоимостью 330 миллионов

Кабинет министров продлил срок выполнения Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике до 2023 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 января, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, госпрограмма на 2011-2020 годы продлена еще на три года.

Объем финансирования мероприятий программы на 2021-2023 годы установлен в размере 331,53 млн грн, из которых на 2021 год – 128,51 млн грн, 2022 год – 101,51 млн грн, 2023 млн грн – 101,51 млн грн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Антарктида (13) Арктика (19) дослідження (381) Кабмін (7742)


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330 мильенов! нафига нам эта антарктида в городе бездомные от мороза гибнут?! с ума сошли казлы?
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20.01.2021 20:51 Відповісти
что там исследовать .?..наверное как деньги расспилить ..
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20.01.2021 20:55 Відповісти

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