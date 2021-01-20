Кабмин утвердил программу исследований в Антарктике стоимостью 330 миллионов
Кабинет министров продлил срок выполнения Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике до 2023 года.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 января, передает Интерфакс-Украина.
Таким образом, госпрограмма на 2011-2020 годы продлена еще на три года.
Объем финансирования мероприятий программы на 2021-2023 годы установлен в размере 331,53 млн грн, из которых на 2021 год – 128,51 млн грн, 2022 год – 101,51 млн грн, 2023 млн грн – 101,51 млн грн.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Беня Шихман #465470
показати весь коментар20.01.2021 20:51 Відповісти Мені подобається 1
Domkrat
показати весь коментар20.01.2021 20:55 Відповісти Мені подобається 0
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