Кабмин утвердил программу исследований в Антарктике стоимостью 330 миллионов

Кабинет министров продлил срок выполнения Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике до 2023 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 января, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, госпрограмма на 2011-2020 годы продлена еще на три года.

Объем финансирования мероприятий программы на 2021-2023 годы установлен в размере 331,53 млн грн, из которых на 2021 год – 128,51 млн грн, 2022 год – 101,51 млн грн, 2023 млн грн – 101,51 млн грн.