Кабмин одобрил внесение изменений в закон о внешнеэкономической деятельности

Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, одобрил проект изменений в закон "О внешнеэкономической деятельности", которые призваны усилить защиту национальных экономических интересов Украины во время распространения политики протекционизма в мире и наличия чрезвычайных ситуаций в международных отношениях.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"На сегодня весь мир использует принцип протекционизма – защиты своих производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В частности, проектом закона предлагается ввести на законодательном уровне порядок защиты прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины во время проведения иностранными государствами или иными субъектами международного права антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований относительно импорта товаров украинского происхождения и порядок защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО и международных договоров Украины в торгово-экономической сфере.

Также предложено предоставить Минэкономики право осуществлять представительство и самопредставительство интересов Межведомственной комиссии по международной торговле в судах;

Предложенные изменения также разграничивают механизм применения Украиной мер в ответ на международно-противоправные деяния и/или недружественные действия иностранного государства или иного субъекта международного права в отношении Украины отдельно от применения Украиной мер в ответ на дискриминационные действия иностранного государства или иного субъекта международного права относительно субъектов объектов внешнеэкономической деятельности Украины.