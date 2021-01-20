Кабмин утвердил финплан порта "Пивденный" с прибылью в 175 миллионов

20 января правительство утвердило финансовый план государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный" на 2021 год. Согласно ему, предприятие планирует получить 175,55 млн грн чистой прибыли.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Морской торговый порт "Пивденный" стал лидером среди морских портов по объемам перевалки в 2020 году и несмотря на пандемию и кризис смог обеспечить положительную динамику и обработать около 61,66 млн тонн грузов. В 2021 году предприятие нацелено продолжать эту работу. Так, согласно новому финансовому плану "Пивденного" на этот год, утвержденному сегодня правительством, предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере 2,16 млрд грн и доходов в размере 2,2 млрд грн. Вместе с тем, предприятие планирует достичь 175,55 млн грн чистой прибыли", – отметил Криклий.

Согласно финплану, общая сумма выплат в государственный бюджет и целевые фонды составляет 710,1 млн грн. Капитальные инвестиции предусмотрены в объеме 819,22 млн грн.

Основными направлениями капитальных инвестиций являются: