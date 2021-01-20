Нацкомиссия одобрила план развития системы передачи электроэнергии стоимостью 86 миллиардов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 20 января приняла постановление, которым одобрила план развития системы передачи электроэнергии на 2021-2030 годы, разработанный НЭК "Укрэнерго".

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

"План развития системы передачи является стратегическим общенациональным базовым документом по развитию системы передачи, должен обеспечить соответствие системы передачи потребностям рынка электрической энергии и интересам безопасности поставок электрической энергии, отвечать потребностям национальной экономики, общества, субъектов электроэнергетической отрасли, потребителей электрической энергии и учитывать особенности будущего развития ОЭС Украины", ‒ сказано в сообщении.

В соответствии с документом общая ориентировочная стоимость проектов, которые находятся в стадии реализации и должны быть завершены к 2030 году, составляет 85,8 млрд грн. Еще 67,27 млрд грн понадобятся на реализацию проектов, которые находятся на стадии внедрения.

План предусматривает увеличение до 2030 года трансформаторной мощности на 12 451 МВА и строительство новых линий электропередач (ЛЭП) напряжением 330 кВ общей протяженностью 2 390 км, 400 кВ – 55 км, 500 кВ ‒ 61 км, 750 кВ ‒ 611 км. "Укрэнерго" также намерено реконструировать 79 подстанций и заменить 860 опор напряжением 110-330 кВ.

В рамках интеграции Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E) план предусматривает строительство двух воздушных линий электропередач: ЛЭП 330 кВ "Кураховская ТЭС – Билыцкая" и ЛЭП 330 кВ "Купянск – Креминская", а также подстанции 330 кВ "Слобожанская".

К началу 2020 года срок эксплуатации 66,7% линий электропередач и 17,3% оборудования подстанций превысил 40 лет.

НЭК "Укрэнерго", выполняющая функции оператора системы передачи, пересматривает план развития системы передачи на следующие 10 лет ежегодно.