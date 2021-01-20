Кабмин предложил создать спецфонд для поступлений от лицензий на азартные игры

Кабинет министров предложил с 2022 года направлять средства от продажи лицензий на организацию азартных игр на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующий законопроект о создании Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки правительство поддержало на заседании в среду, 20 января.

Согласно тексту документа, финансирование Госфонда предлагается осуществлять за счет спецфонда госбюджета.

Предполагается, что финансирование здравоохранения должно происходить за счет доходов от лицензий на проведение и организацию азартных игр казино в сети интернет, спорта – за счет доходов от лицензий букмекерской деятельности и на организацию пари, тотализатора на ипподроме.

Финансирование культуры предлагается проводить за счет доходов от лицензий на проведение лотерей, образования и науки – за счет доходов от лицензий на игральный стол и игральный стол с кольцом рулетки, а также лицензий на игральный автомат.

Как указано в законопроекте, соответствующие нормы предлагается ввести в силу с 1 января 2022 года.

"Реализация предложенных законопроектом изменений создаст условия для осуществления государством компенсаций обществу за негативные последствия, к которым приводят азартные игры благодаря направлению средств, полученных от платы за лицензии на азартные игры и лотереи, на социально значимые цели", – отмечают в Минфине.

Напомним, в госбюджете на 2021 год поступления от платы за лицензии на азартные игры предусмотрены в сумме 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета. Из этих средств 3,3 млрд грн планируется направить в качестве субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию.