Кабмин утвердил финплан порта Мариуполя с прибылью в 93 миллиона

20 января правительство утвердило финансовый план государственного предприятия "Мариупольский морской торговый порт" на 2021 год, который предусматривает получение 1,3 млрд грн чистого дохода от реализации продукции и 93,2 млн грн чистой прибыли.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Мариупольский морской торговый порт – один из лидеров среди портов Украины. Несмотря на пандемию и кризис, предприятию удалось обработать 7,03 млн тонн грузов по итогам прошлого года, на 8,4% больше по сравнению с докарантинним 2019 годом. Сегодня мы утвердили новый финансовый план предприятия на текущий год. Им предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере 1,3 млрд грн и доходов в размере 1,4 млрд грн. Вместе с тем, предприятие планирует достичь 93,2 млн грн чистой прибыли", – отметил глава министерства.

Согласно финплану, общая сумма выплат в государственный бюджет и целевые фонды составляет 533,7 млн грн. Капитальные инвестиции предусмотрены в объеме 389,8 млн грн.

Основными направлениями капитальных инвестиций являются:

капитальное строительство (235,2 млн грн);

приобретение основных средств (56,7 млн грн);

приобретение нематериальных активов (2 млн грн);

модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств (43,9 млн грн);

ремонты (52 млн грн).

По словам Криклия, при формировании утвержденного плана Мариупольский порт придерживался стратегии развития отрасли и планов развития портов.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года на заседании правительство утвердило финансовый план Администрации морских портов Украины на 2021 год. Согласно ему, предприятие планирует достичь более 2 млрд грн чистой прибыли.