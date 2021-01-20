Совладельцы "Новой почты" купили сервис для курьерской доставки

Основатели "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк приобрели курьерский сервис iPost.

По данным Opendatabot, Климов и Поперешнюк через ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд "Прайд" в августе прошлого года приобрели совокупно 81,46 % уставного капитала компании "Айпост Прогресс", которая владеет сервисом iPost, сообщает отраслевое издание Retailers.

При этом учредители iPost Сергей Жмудь и Максим Плющев остались совладельцами компании. Им принадлежит по 9,27% в уставном капитале "Айпост Прогресс".

Финансовым советником сделки выступила компания Capital Times, компании не раскрывают условия сделки.

iPost – украинский стартап, основанный в 2016 году Максимом Плющевым и Сергеем Жмудем. Фактически это онлайн-платформа для курьеров и отправителей. Курьеры регистрируются в приложении iPost и работают по принципу: "взял заказ-отправил заказ". Срок выполнения – от 30 до 120 минут. С каждой доставки iPost взимает комиссию. Основными клиентами iPost являются компании, которые продают товары через интернет-магазины.

Ранее основатели iPost Максим Плющев и Сергей Жмуд оценили общее количество отправлений почтовых и курьерских служб в 2020 году в 433 млн, из которых 10% составляют адресные доставки (43 млн), а 4% — доставка внутри города (17,3 млн).

Ежегодно рынок доставки товаров растет приблизительно на 30%, а ежегодный прирост рынка доставки заказов из ресторанов и супермаркетов составляет около 40-50%.

В 2019 году чистый доход "Новой почты" составил 13,45 млрд грн, компания доставила 212 млн единиц отправлений. По данным Forbes доля рынка "Новой почты" на рынке почтовых услуг в 2019 году составила 59%.