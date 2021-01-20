Минэкономики начинает эксперимент по бесплатному обучению безработных для IT-сферы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Минцифры и Государственным центром занятости начинают эксперимент профессионального обучения безработных информационным технологиям.

Соответствующее решение правительство приняло 20 января на очередном заседании.

Первым городом определен Киев, но при успешном завершении эксперимента планируется его расширить и на другие города Украины.

"Минэкономики продолжает системную работу по занятости населения и помогает гражданам Украины находить работу с конкурентной заработной платой. Теперь безработные могут получить квалификацию в IT-сфере и получить перспективную работу. При этом в течение обучения сохраняется выплата помощи по безработице", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко.

Участниками эксперимента являются работодатели с IT-бизнеса, профильные субъекты образовательной деятельности и зарегистрированные безработные.

Отбор учебных заведений будет происходить по определенным критериям. Так, субъекты образовательной деятельности должны быть расположены в пределах Киева, проводить обучение в сфере консультирования по вопросам информатизации или компьютерного программирования, иметь опыт образовательной деятельности не менее пяти лет и соответствующую материально-техническую базу.

Отбор кандидатов для прохождения профессионального обучения осуществляется на добровольной основе из числа лиц, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости. Обучение не может продолжаться более шести месяцев, а после его успешного завершения работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных заработных платы.